В США «похоронили» Су-57

«Хотя F-35 может уступать старым реактивным истребителям по кинематических характеристикам, он обладает большей скрытностью, чем Су-57, более-менее готов к экспорту и оснащен высокотехнологичными датчиками и компьютерными системами, которые позволяют ему делиться данными с дружественными силами», — пишет эксперт.

Роблин признает, что F-35 все еще имеет множество проблем, которые, однако, уже незначительны, и к тому времени, когда американские истребители начнут массово поступать заказчикам, наверняка будут решены. С другой стороны, преодоление затруднений, с которыми сталкивается Су-57, потребует не только больших денежных затрат, особенно в случае прекращения совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), но и значительного времени.

FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.

В апреле 2018 года Janes сообщило, что Индия приостановила свое участие в программе FGFA. Издание ссылалось на индийских советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру. Российская сторона заявляет, что по этому вопросу не получала официального уведомления от индийской. Главком ВВС Индии утверждает, что решение вопроса о будущем FGFA находится в компетенции правительства Индии.

В настоящее время ВВС Индии объявили тендер, предполагающий покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. В тендере, кроме российского «Рособоронэкспорта» , задействованы западные компании, в частности, Boeing , Lockheed Martin и SAAB. Одним из кандидатов на поставки считаются американские истребители F-16 и F-35.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).