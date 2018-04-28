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«Поцелуйчик» Меркель не остановил торговую войну с США
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«Поцелуйчик» Меркель не остановил торговую войну с США 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Основной целью Ангелы Меркель во время её визита в Вашингтон было убедить Дональда Трампа не вводить пошлины на ввоз европейской стали и алюминия, однако не похоже, чтобы ей это удалось, пишет Die Welt. По версии немецкой газеты, несмотря на внешнюю любезность между лидерами Германии и США, торговая война сейчас ближе, чем когда-либо.
«Попытка предотвратить торговую войну началась с двух поцелуйчиков», — пишет немецкая газета Die Welt о встрече канцлера Ангелы Меркель и президента Дональда Трампа в Вашингтоне.
Оба лидера обменялись поцелуями в щёку, улыбнулись друг другу и сказали пару дружелюбных фраз, так что по крайней мере кадры, запечатлевшие момент встречи, выглядят как надо.
Как сообщается в статье, это был второй визит Меркель к Трампу, и политики обсудили много тем: Северную Корею, Сирию, НАТО, возможный выход США из ядерного соглашения с Ираном, «Северный поток — 2». Однако в центре внимания стоял вопрос о таможенных пошлинах, которые американский президент ввёл на ввоз стали и алюминия в марте этого года. Пока что страны ЕС освобождены от их уплаты, но такая ситуация сохранится лишь до 1 мая.
По-видимому, никакие приветственные поцелуи, рукопожатия и любезные слова не изменили решения Трампа, который намерен обложить пошлинами европейскую сталь и алюминий, экспортируемые в США, отмечает издание. Меркель надеялась, что в разговоре с глазу на глаз сумеет убедить Трампа продлить срок действия ограничений для европейцев, но когда оба лидера вышли к журналистам после встречи, об этом не было сказано ни слова. Меркель лишь заметила, что решение остаётся за президентом, а Трамп в свою очередь добавил: «Мы позаботимся о том, чтобы торговля между Америкой и Европой стала более честной».
«Торговая война сейчас кажется ближе, чем когда-либо», — пишет Die Welt.
Меркель напомнила Трампу о том, что многие немецкие компании вкладывают средства в США и создают там рабочие места. Однако во время её визита не было похоже, что лидер Белого дома готов на уступки. На это есть внутриполитические причины: с помощью пошлин Трамп хочет завоевать популярность среди американских рабочих.
Для республиканцев их поддержка особенно важна, а осенью США предстоят выборы в конгресс. Отношения с Европой и Германией в этой ситуации играют лишь второстепенную роль, отмечает немецкая газета. По мнению автора статьи, Трамп во время пресс-конференции даже в значительной степени сам это признал. «Я знаю, что люди в Европе меня не любят, но это означает лишь то, что я хорошо делаю свою работу», — заявил Дональд Трамп, подразумевая при этом, что он всё-таки президент США.
Обхождение с Ангелой Меркель было далеко не таким сердечным, как с Эммануэлем Макроном, утверждает Die Welt. Французский президент провёл в США три дня, принял участие в банкете, выступил с речью перед конгрессом, посадил дерево в саду Белого дома. Возможно, «все эти почести» имели место по той причине, что Макрон, как и Трамп, позиционирует себя как противоположность политическому истеблишменту, а кроме того, не занимает свой пост уже четвёртый срок, как Меркель.
На встречу с американским президентом для канцлера было отведено только 2 часа 40 минут, сообщается в статье. Разговор с Трампом, рабочий обед, пресс-конференция — после этого Меркель отправилась обратно, в Германию. Впрочем, на этот раз её поездка прошла без досадных промахов — как в марте 2017 года, когда Трамп перед объективами камер не протянул ей руку для пожатия. Позже американский президент называл это недоразумением.
Сейчас у Трампа есть немало претензий к Германии, продолжает немецкая газета. Он обвиняет Берлин в нечестных торговых практиках, слишком незначительном вкладе в НАТО, в строительстве «Северного потока», в котором он усматривает поддержку России. Кроме того, до 12 мая Трамп намерен принять решение по поводу новых санкций США в отношении Тегерана.
Несмотря на несовпадение позиций, перед встречей американский лидер постарался создать хорошую атмосферу, подчёркивает издание. Например, он напомнил о том, что гордится тем, что является внуком немецкого иммигранта в США. Так что подарок, который привезла ему Меркель, кажется очень уместным — это была медная гравюра 1705 года с изображением карты, на которой запечатлён родной город немецких предков Дональда Трампа, заключает Die Welt.
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