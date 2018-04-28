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Медведев высказался об уходе на отдых
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Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

Медведев заявил, что готов работать там, где сможет принести максимальную пользу стране 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов работать там, где сможет принести максимальную пользу стране, и пока не собирается отдыхать.
"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", — сказал он в интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, готов ли он дальше работать по окончании шестилетнего срока на посту главы кабинета министров.
Медведев отметил, что работа в правительстве "это интересная, большая работа, интересная задача".
Журналист выразил удивление, что Медведев на протяжении всего интервью оперирует большим количеством экономических показателей.
"Если вы будете работать в правительстве когда-нибудь, вы все эти цифры тоже будете знать назубок", — ответил премьер.
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