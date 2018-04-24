Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Главные события вторника

Повышение пенсионного возраста признали неизбежным

По мнению главного экономиста фингруппы БКС Владимира Тихомирова, пенсионный возраст вырастет «неизбежно», так как альтернативным способом «балансировки» пенсионной системы страны является рост налогов, а «нерешительность» чиновников понятна и объясняется «крайней непопулярностью» решения.

Кремль готовит суперманевр

Президент Владимир Путин после инаугурации 7 мая обнародует план социально-экономического развития России на следующие шесть лет, сообщают информагентства.

Газпром готов построить «Северный поток-3»

«Газпром» не исключает строительства «Северного потока-3», если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире телеканала «Россия-24».

"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

Представители инфоцентра «Крымский мост» в комментарии газете ВЗГЛЯД опровергли информацию украинских СМИ, согласно которой мост якобы дал трещину еще до официального открытия.

Россию не устроили ответы Британии о Скрипале

В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО ) заявили, что их не устроили ответы Великобритании на вопросы по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось навести порядок на трассе Москва-Берлин, где, по его словам, убивали людей.

Украина хочет добровольно отказаться от Крыма

Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, если глава США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель или другие западные политики приедут в его регион, их сразу же «задержат и посадят».

Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу