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Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным
По мнению главного экономиста фингруппы БКС Владимира Тихомирова, пенсионный возраст вырастет «неизбежно», так как альтернативным способом «балансировки» пенсионной системы страны является рост налогов, а «нерешительность» чиновников понятна и объясняется «крайней непопулярностью» решения.
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Кремль готовит суперманевр
Президент Владимир Путин после инаугурации 7 мая обнародует план социально-экономического развития России на следующие шесть лет, сообщают информагентства.
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Газпром готов построить «Северный поток-3»
«Газпром» не исключает строительства «Северного потока-3», если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире телеканала «Россия-24».
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"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах
Представители инфоцентра «Крымский мост» в комментарии газете ВЗГЛЯД опровергли информацию украинских СМИ, согласно которой мост якобы дал трещину еще до официального открытия.
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Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что их не устроили ответы Великобритании на вопросы по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
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Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось навести порядок на трассе Москва-Берлин, где, по его словам, убивали людей.
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Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
Президент Украины Петр Порошенко решил «добровольно» отказаться от Крыма и внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, позволяющий лишать крымчан украинского гражданства.
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Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, если глава США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель или другие западные политики приедут в его регион, их сразу же «задержат и посадят».
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Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу
Разыскиваемый Следственным комитетом украинский пранкер Евгений Вольнов стал официальным представителем сайта «Миротворец».
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