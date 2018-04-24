Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, если глава США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель или другие западные политики приедут в его регион, их сразу же «задержат и посадят». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».
По словам Кадырова, он уже давно ввел ответные санкции против лидеров западных стран.
«Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — пообещал он.
В декабре прошлого года США внесли Кадырова в «список Магнитского» с формулировкой «за серьезные нарушения прав человека».
Кадыров в ответ заявил, что права человека нарушают в США, а не в Чечне. По его мнению, американцы не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.
«Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США», — сказал он.
«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года после смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. США включили в «список Магнитского» 49 человек.