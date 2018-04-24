Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

По словам Кадырова, он уже давно ввел ответные санкции против лидеров западных стран.

«Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — пообещал он.

В декабре прошлого года США внесли Кадырова в «список Магнитского» с формулировкой «за серьезные нарушения прав человека».

Кадыров в ответ заявил, что права человека нарушают в США, а не в Чечне. По его мнению, американцы не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

«Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США», — сказал он.