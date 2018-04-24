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«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
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«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Представители инфоцентра «Крымский мост» в комментарии газете ВЗГЛЯД опровергли информацию украинских СМИ, согласно которой мост якобы дал трещину еще до официального открытия.
«Информация не соответствует действительности. С опорами моста, в том числе 256, все в порядке», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Ранее в украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о якобы трещинах на 256-й опоре Крымского моста.
Отметим, долгое время на Украине заявляли, что Россия якобы вообще не строит никакой мост, затем там стали распространяться сообщения о якобы проблемах со строительством Крымского моста, которые, однако, не подтвердились. В частности, в сентябре 2017 тоже утверждалось, что якобы проседают опоры моста, из-за чего «строительство приостановилось». Эти сообщения опровергли подрядчики строительства моста, кроме того, не останавливались и работы. Потом появилось сообщение, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе «Насыпь — Фарватер».
Также украинские военные заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.
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