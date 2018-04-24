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Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
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Россию не устроили ответы Британии о Скрипале 

Рамблер 42 минуты назад
В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что их не устроили ответы Великобритании на вопросы по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает «Интерфакс».
В российском постпредстве подчеркнули, что для детального анализа материалов, предоставленных Британией, потребуется время.
«Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали», — цитирует сотрудников представительства ТАСС.
В постпредстве решили добиваться от Лондона «ответов по существу».
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы британской стороны 23 апреля через Технический секретариат организации.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
Двенадцатого апреля ОЗХО опубликовала доклад, подтверждающий, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. При этом название химиката в открытой части доклада ОЗХО не приводилось, отмечалось только, что вещество было «особо чистым». Более подробные результаты расследования содержатся в закрытой части доклада.
В апреле врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, а состояние его дочери улучшилось до стабильного. Позже она покинула больницу.
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