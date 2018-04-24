Кремль готовит суперманевр

Президент Владимир Путин после инаугурации 7 мая обнародует план социально-экономического развития России на следующие шесть лет, сообщают информагентства. Стоимость всех мер оценивается в 10 триллионов рублей. При этом не исключен вариант введения новых налогов. Обсуждается повышение НДФЛ и возвращение налога с продаж. Против выступает Минфин , у которого свои предложения. Бизнес-сообщество просит не трогать налоговую систему до 2024 года.

Президент России Владимир Путин подготовил шестилетний план экономического развития с акцентом на социальную сферу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство подчеркивает, что он будет обнародован после инаугурации 7 мая.

Поручение готовить указ, определяющий «национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года», было дано главе администрации президента Антону Вайно после оглашения в марте послания Федеральному Собранию. Срок исполнения стоял 15 апреля. В администрации президента, по сведениям «Газеты.Ru», непосредственной подготовкой указа занимается помощник президента Андрей Белоусов

17 апреля на совещании не было Вайно и Медведева. Последний также провел уже несколько встреч с членами кабинета министров по темам будущей экономической политики, в частности, по налогам.

По данным агентства, план предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн руб. Он направлен на «решительный прорыв» в повышении уровня жизни россиян, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию. Ранее, глава Счетной палаты Татьяна Голикова приводила свою оценку в 8 триллионов.

Средства на реализацию программы планируется найти за счет сокращения части расходных статей бюджета, например на оборону.

Андрей Белоусов ранее подтверждал, что власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра.

«Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться», — говорил он.

Он добавил, что рассматривается увеличение расходов на все чувствительные позиции: образование, здравоохранение и инфраструктура.

«Соответственно это означает, что нужно найти возможность повысить их за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов. Оптимизация налогов — она рассматривается. Пока решений нет, разные варианты», — подчеркнул Белоусов.

Бюджетный маневр предлагался и в программе, которую подготовил Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина . В стратегии указывалось, что к 2024 году расходы госбюджета должны быть повышены на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП; на здравоохранение — с 3,1% до 4,0% ВВП; на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0% ВВП.

Кроме того, власти обсуждают варианты повышения действующих или введения новых налогов. Рабочие варианты предполагают повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%, или введение прогрессивной шкалы с верхней границей в 20%.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что текущая ставка НДФЛ «не фетиш», а 13% «ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел».

Еще одна опция — возвращение налога с продаж. Источники Bloomberg называют ставку в 4%. Источники «Газеты.Ru» называли 5%, но в качестве максимальной ставки. Конкретную величину налога, который может быть назван «налог с оборота», должны будут устанавливать регионы.

Налог с продаж в России действовал дважды, сначала еще во времена СССР, потом в 1990-х годах и был отменен в 2004 году. Плоская шакала НДФЛ была введена в 2002 году, при этом для большинства населения ставка увеличилась с 12% до 13%.

Но против новых налогов и повышения НДФЛ выступает Минфин. У ведомства приоритетной считается собственная идея «22/22». Этот налоговый маневр предусматривает рост НДС с 18% до 22% и снижение совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22%.

В марте 2017 года предложения Минфина по налоговому маневру были направлены в правительство, но легли «под сукно». В расчетах говорилось о дополнительных доходах бюджета от роста НДС до 1 трлн руб. в год и потерях Пенсионного фонда России в 1,7 трлн руб. Перевод работников на ИПК планировалось провести добровольно-принудительным методом через работодателей.

В этом году Антон Силуанов, не вдаваясь в детали, сказал, что эта идея, «с одной стороны, позволит гражданам формировать дополнительный пенсионный доход, а с другой — наполнит финансовую систему долгосрочным финансовым ресурсом». По его оценкам, дополнительный инвестиционный ресурс в экономике составит 1,5% ВВП, а размер пенсии «может быть увеличен на 10-20 п.п. от зарплаты», что «выгодно всем».

Отвечая на вопрос о том, как долго стоит продолжать обсуждать варианты изменений налоговой системы, Шохин отметил, что в настоящее время наибольший интерес представляет роль налогов, стимулирующая инвестиционный процесс.

«Я считаю, что если мы зафиксируем 30% как постоянную ставку страховых взносов, это уже бы повысило предсказуемость этой системы. Если же мы повысим НДС или введем налог с продаж, то это приведет к сужению спроса. У нас только-только начали расти реальные доходы населения. До этого они несколько лет только снижались. Теоретически можно перераспределить нагрузку в сторону косвенных налогов, но сейчас для этого не самое подходящее время», — отметил глава РСПП.

По его словам, решение по налоговой модели не должно нарушить действующую модель.

Решение, на самом деле, состоит в том, что «какое бы решение или отсутствие решения ни имело место, нам лучше его заморозить не на год-два, а до 2024 года как минимум», считает Шохин.

Пока у администрации президента и правительства еще достаточно времени до 7 мая. По словам разных источников, конкретные параметры указа президента будут уточняться до последнего момента.