Повышение пенсионного возраста признали неизбежным

По мнению главного экономиста фингруппы БКС Владимира Тихомирова, пенсионный возраст вырастет «неизбежно», так как альтернативным способом «балансировки» пенсионной системы страны является рост налогов, а «нерешительность» чиновников понятна и объясняется «крайней непопулярностью» решения.

Кроме того, действующая в России пенсионная система подразумевает расчет размера будущих пенсий от соотношения платящих взносы работников и получающих выплаты пенсионеров. При этом, по прогнозам Минэкономразвития , в течение 2030-х годов количество пенсионеров и работников сравняется, хотя в 2015-м доля пенсионеров равнялась лишь 25%. В связи с этим, а также из-за растущей продолжительности жизни работникам придется увеличивать свою производительность труда, чтобы получать «достойную» пенсию.

Старший научный сотрудник НИФИ Министерства финансов Татьяна Омельчук уверена, что нынешнее время «подходит» для повышения пенсионного возраста, так как «задержка» на работе старшего поколения не приведет к напряжению, потому что рабочих кадров начинает не хватать.

Между тем в беседе с изданием федеральный чиновник отметил, что эффект увеличения возраста выхода на пенсию будет временным, потому что те, кто «задержится», позже будут рассчитывать на большую пенсию.

Нынешний возраст выхода россиян на пенсию (55 лет — для женщин, 60 — для мужчин) был установлен еще в 1932 году.