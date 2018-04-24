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Газпром готов построить «Северный поток-3»
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Газпром готов построить «Северный поток-3» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.
«Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал Медведев, передает РИА «Новости».
В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока — 2». До этого сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.
Также стало известно, что депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток — 2».
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