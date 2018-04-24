Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу

Согласно публикации на сайте, который называет себя «центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины , мира, безопасности человечества и международного правопорядка», Вольнов, настоящее имя которого — Никита Кувиков , назначен спикером «Миротворца» в связи с реорганизацией сайта, целью которой является «улучшение и расширение коммуникаций с общественностью».

Отмечается, что пранкер был выбран на эту должность, так как эрудирован, умеет общаться с аудиторией и обладает чувством юмора и такта.

Задачами Вольнова в качестве спикера «Миротворца» станут разъяснение роли и назначения сайта и популяризация использования информации его баз данных.

Базы «Миротворца» содержат личные данные людей, которых создатели сайта считают «сепаратистами» и «агентами Кремля». Прославился сайт после убийств журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова , которые произошли вскоре после публикации «Миротворцем» их данных, в том числе адресов.

Евгений Вольнов же прославился, распространив информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В конце марта Следственный комитет России возбудил против него дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».