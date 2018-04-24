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Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу
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Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу 

Рамблер 1 час назад
Разыскиваемый Следственным комитетом украинский пранкер Евгений Вольнов стал официальным представителем сайта «Миротворец».
Согласно публикации на сайте, который называет себя «центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», Вольнов, настоящее имя которого — Никита Кувиков, назначен спикером «Миротворца» в связи с реорганизацией сайта, целью которой является «улучшение и расширение коммуникаций с общественностью».
Отмечается, что пранкер был выбран на эту должность, так как эрудирован, умеет общаться с аудиторией и обладает чувством юмора и такта.
Задачами Вольнова в качестве спикера «Миротворца» станут разъяснение роли и назначения сайта и популяризация использования информации его баз данных.
Базы «Миротворца» содержат личные данные людей, которых создатели сайта считают «сепаратистами» и «агентами Кремля». Прославился сайт после убийств журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, которые произошли вскоре после публикации «Миротворцем» их данных, в том числе адресов.
Евгений Вольнов же прославился, распространив информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В конце марта Следственный комитет России возбудил против него дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».
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