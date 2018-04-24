Ещё
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву 

Рамблер 3 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось навести порядок на трассе Москва-Берлин, где, по его словам, убивали людей.
Лукашенко рассказал, что послал туда «горстку надежных людей», «которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».
Такое заявление президент Беларуси сделал во время послания к народу и Национальному собранию, когда речь зашла об инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, где, по словам Лукашенко, процветает коррупция.
«Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — пригрозил Лукашенко.
>> Лукашенко оценил шансы на "майдан" в Белоруссии
Президент Белоруссии также призвал навести особый порядок в структурах Минтранса и в других сферах.
Комментарии28  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»188
Совет Европы пригрозил наказать Россию91
В московском метро произошло ЧП8
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ102
Газпром готов построить «Северный поток-3»271
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение