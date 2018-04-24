Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось навести порядок на трассе Москва-Берлин, где, по его словам, убивали людей.

Лукашенко рассказал, что послал туда «горстку надежных людей», «которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».

Такое заявление президент Беларуси сделал во время послания к народу и Национальному собранию, когда речь зашла об инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, где, по словам Лукашенко, процветает коррупция.

«Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — пригрозил Лукашенко.