Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня

Главные события пятницы

США ввели санкции против российских бизнесменов

Минфин США 6 апреля расширил санкционный список, внеся в него 38 российских бизнесменов, чиновников и организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Скрипаль пошел на поправку

Бывший разведчик Сергей Скрипаль пошел на поправку, он больше не находится в критическом состоянии после отравления. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на врачей районной больницы Солсбери.

Путин уволил одиннадцать генералов

Президент России Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В РФ нашли секретную программу «Новичок»

Посол Великобритании в Берлине Себастьян Вуд заявил, что Россия якобы не уничтожила все запасы отравляющих веществ из советских арсеналов и по-прежнему проводит эксперименты с «Новичком».

Путин рассказал об особенном коде россиян

Президент России Владимир Путин согласился с одним из лауреатов премии в области литературы и искусства для детей и юношества, что есть некие коды, которые делают людей особенными, и каждое поколение вносит свою частичку.

На Украине угрожают взорвать Крымский мост

Беснующиеся от собственного бессилия радикалы пытаются привлечь внимание новыми безумными заявлениями.

Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об установлении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным

Музыкант Андрей Макаревич вообразил мир, каким бы он был, не будь войны между СССР и Третьим рейхом.

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянам разрешили принимать допинг

В 2017 году 22 российских спортсмена получили разрешение на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Поплавская сорвала шоу на НТВ

Яна Поплавская эмоционально рассказала о том, как не смогла сняться в скандально известной передаче "ДНК" на НТВ. Популярная актриса прервала запись, когда у нее лопнуло терпение.