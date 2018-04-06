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Путин уволил одиннадцать генералов
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Путин уволил 11 генералов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, работы лишились генералы силовых ведомств — МВД, ФСИН, МЧС и СК.
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