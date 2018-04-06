Путин рассказал об особенном коде россиян

Президент России Владимир Путин согласился с одним из лауреатов премии в области литературы и искусства для детей и юношества, что есть некие коды, которые делают людей особенными, и каждое поколение вносит свою частичку.
Путин вручил в Кремле премии в области литературы и искусства для детей и юношества.
Одной из награжденных стала режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская, которая получила премию за вклад в развитие отечественного анимационного искусства. В своем выступлении она отметила, что "если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино, авторское кино не могло бы существовать".
"Ведь это уникальное явление — российское анимационное кино. Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными, и если бы не эта поддержка, то ничего бы этого не сохранилось", — сказала Вельковская.
Путин, завершая церемонию, отметил, что "практически каждый из награжденных сегодня говорил о своей семье, о своих учителях, говорил о детях".
"Первая наша лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным. И вы вносите в это огромный вклад. Большое вам спасибо!" — сказал Путин.
Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. Учреждены три награды в размере 2,5 миллиона рублей каждая. За минувшие четыре года премии присуждены 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального, анимационного киноискусств и художественного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля.