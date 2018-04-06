США ввели санкции против российских бизнесменов

Минфин США 6 апреля расширил санкционный список, внеся в него 38 российских бизнесменов, чиновников и организаций. Об этом сообщает РИА Новости.
И пресс-релиза, опубликованного на сайте американского Минфина, следует, что в список вошли Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сулейман Керимов, Андрей Костин, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко.
В списке также указаны имена главы «Газпрома» Алексея Миллера и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
Среди компаний в списке названы «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».
Ранее Reuters сообщало, что США на этой неделе планируют ввести санкции в отношении российских бизнесменов по делу о вмешательстве в американские выборы.
15 марта США расширили черный список в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и включили в него 14 физических лиц и одну организацию. До этого в список попали 13 российских граждан, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, и три компании.
Раздел 241 CAATSA посвящен подготовке «кремлевского доклада» о близких к руководству России чиновниках и бизнесменах. Сообщалось, что в «кремлевском докладе» в итоге могут оказаться 50 человек, которым грозят санкции — заморозка зарубежных счетов и активов, а также запрет на въезд в США.
Пятого апреля СМИ сообщили о допросе в США двух российских бизнесменов по делу о вмешательстве в президентские выборы. Им якобы задавали вопросы о спонсировании предвыборной кампании Дональда Трампа.