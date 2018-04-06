Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России . Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что требование касается организатора распространения информации Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Как заявили в Роскомнадзоре, иск был подан, так как ФСБ выявила неисполнение мессенджером «обязанности организатора распространения информации», установленной пунктом 4.1 статьи 10.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ.

Предупреждение было первым этапом процедуры блокировки в России. Когда срок истек, Роскомнадзор получил право обратиться в суд для блокировки Telegram.

В Telegram назвали технически невозможным выполнить требования ФСБ, так как администратор сервиса «ни при каких условиях» не имеет доступа к информации, с помощью которой можно декодировать сообщения пользователей.

В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».