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Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
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Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram 

Рамблер 36 минут назад
Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве уточнили, что требование касается организатора распространения информации Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
Как заявили в Роскомнадзоре, иск был подан, так как ФСБ выявила неисполнение мессенджером «обязанности организатора распространения информации», установленной пунктом 4.1 статьи 10.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ.
Предупреждение было первым этапом процедуры блокировки в России. Когда срок истек, Роскомнадзор получил право обратиться в суд для блокировки Telegram.
В Telegram назвали технически невозможным выполнить требования ФСБ, так как администратор сервиса «ни при каких условиях» не имеет доступа к информации, с помощью которой можно декодировать сообщения пользователей.
В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого важного.
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