Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным

Макаревич описал альтернативную историю со Сталиным и Гитлером

Музыкант Андрей Макаревич предложил поразмышлять, как изменился бы мир, если был Иосиф Сталин и Адольф Гитлер объединились в войне против Великобритании. По его словам, мир был бы поделен между тремя сверхдержавами.

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в Facebook предложил поразмышлять подписчикам над альтернативной историей, где Иосиф Сталин и Адольф Гитлер объединяются и успешно воюют против Великобритании.

«У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль. (Кстати, Израиль, не окруженный арабскими странами, тоже интересная тема). В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала. Америка поспешила сбросить две свои бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР — и свалила: неудобно и дорого воевать через океан, баллистических ракет еще нет. СССР и Германия, впечатленные бомбами, поспешат подписать мирный договор. Пересмотрен он будет, как только у них появятся такие же», –пишет музыкант.

По его словам, Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами, поэтому сокращается количество нюансов.

«Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, «Битлз» не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-н-ролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы уродливый кабацко-опереточный характер. «Flover Pover» (Flower power был лозунгом, используемым в конце 1960-х и начале 1970-х годов как символ пассивного сопротивления и идеологии ненасилия, прим ВЗГЛЯД) — крохотная американская секта, о которой за океаном даже не слышали. Но что меня интересует более всего — ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?», — спросил Макаревич.

На что подписчик ответил, что «альтернативная история — удел пенсионеров! Возьми лучше гитару — не все песни еще написаны», — написал Александр Куприн.

Кроме того, подписчики напомнили, что если бы не было Beatles, группы «Машина времени» тоже не появилось, и Макаревич подтвердил этот факт.

Ранее Макаревич, который находится в США, заявил, что американцы гораздо спокойнее россиян, а с гражданами России происходит «что-то ужасное». Он также заявил, что власти России «открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певца, напомнив об уровне поддержки на выборах Ксении Собчак, которая ранее назвала народ «генетическим отребьем».