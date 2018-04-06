На Украине угрожают взорвать Крымский мост

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Украинские радикалы угрожают взорвать Крымский мост 

ТК «Звезда» 1 час назад
Беснующиеся от собственного бессилия радикалы пытаются привлечь внимание новыми безумными заявлениями.
Националисты запрещенного в России «Добровольческого движения ОУН» угрожают терактами в день открытия Крымского моста.
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Как заявил руководитель радикалов Николай Коханивский, они собираются продолжать атаки на российские консульства, и планируют некие акции в Москве и Львове.
Понимая свое бессилие перед строительством, украинские неофашисты пытаются «запугать» акциями, вот правда на кого нацелены эти угрозы — сказать сложно.
«Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?», — цитирует Коханивского «Обозреватель».
А пока украинские националисты разглагольствуют в интервью о своей активной противокрымской деятельности, строители уже начали укладку асфальта на последних участках Крымского моста. В настоящее время автомобильная дорога, которая соединит полуостров с материковой частью России заасфальтирована на 70%.
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