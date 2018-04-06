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Поплавская сорвала шоу на НТВ
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Взбешенная Яна Поплавская сорвала эфир скандального шоу 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Яна Поплавская эмоционально рассказала о том, как не смогла сняться в скандально известной передаче "ДНК" на НТВ. Популярная актриса прервала запись, когда у нее лопнуло терпение.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Поплавская рассказала о том, как поучаствовала в записи передачи "ДНК". Однако уже с самого начала очевидно, как артистка отнеслась к шоу и тому, что происходило на нем.
"О Тесте на количество Дерьма, Низости, Катастрофе (ДНК) на НТВ!" Вчера, которое стало моим сегодня! Я приехала на программу "ДНК" якобы про многодетного отца (12 детей), который не признает 13 Ребенка! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — начала свой рассказ Поплавская.
Далее популярная актриса поведала суть истории.
"Некий Иван, самодовольное ничтожество, сообщает, что он живет сразу с 5 женами, называет себя православным и верующим человеком, подкрепляя это аргументом, что брак, с его одной из жен, венчанный. Далее Герой программы, сообщает, что он живет в одной квартире с 4 жёнами и 12 детей живут с ним на одной площади. "Жен" он имеет по расписанию, которое он установил. Вся семья счастлива и полна энтузиазма найти 5 жену, в планах родить 50 детей!" — возмущенно написала актриса.
Досталось от Поплавской и ведущему шоу, которого якобы интересовали только подробности интимной жизни героя.
"Ни на один вопрос " Почему мы не говорим о детях? Знают ли об этой ситуации органы опеки и тд?" Я не получила ответа. Ведущий Александр Колтовой ссылался на карточки с вопросами, которые написал ему редактор и поэтому он их задает!" — высказалась артистка.
Далее, по словам Поплавской, в студии появляется несколько детей, чей возраст в среднем 4-5 лет, а старшему 11.
"И Ведущий программы, присаживаясь перед крошечным 4 летним ребенком, сюсюкая спрашивает, как живётся всем малышам с таким папой и мамами, знает ли малыш, как зовут его личную маму! Я НЕ ПОВЕРИЛА СВОИМ ГЛАЗАМ И УШАМ!" — призналась Яна.
Тут ее терпение лопнуло, и она прервала съемку.
"Меня потрясло, что все находящиеся в студии гости молчали, даже тогда, когда я остановила запись программы и обращаясь к залу, редакторам, продюсерам, ведущему программы, спрашивала, как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми, выставив их перед всей страной, на федеральном канале в угоду рейтингу. Где, скажите мне, органы опеки?Как возможно докатится до скотства и кому пришла эта мысль в голову использовать крохотных детей в программе? Как должно изменится сознание людей, журналистов, руководства, чтобы идти на подобные вещи!? Я не буду молчать!" — завершила свой пост Поплавская.
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