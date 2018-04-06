Скрипаль пошел на поправку

Бывший разведчик Сергей Скрипаль пошел на поправку, он больше не находится в критическом состоянии после отравления. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на врачей районной больницы Солсбери.

По словам сотрудников больницы, Скрипаль «хорошо реагирует на лечение и быстро восстанавливается».

Доктор Кристин Бланшард, одна из руководителей больницы, также напомнила, что состояние дочери Скрипаля Юлии улучшилось до стабильного.

«Как говорит сама Юлия, ее сила растет ежедневно, и она с нетерпением ждет того дня, когда будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу», — заявила Бланшард.