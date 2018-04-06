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Скрипаль пошел на поправку
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Скрипаль пошел на поправку 

Рамблер 1 час назад
Бывший разведчик Сергей Скрипаль пошел на поправку, он больше не находится в критическом состоянии после отравления. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на врачей районной больницы Солсбери.
По словам сотрудников больницы, Скрипаль «хорошо реагирует на лечение и быстро восстанавливается».
>> Юлия Скрипаль заговорила
Доктор Кристин Бланшард, одна из руководителей больницы, также напомнила, что состояние дочери Скрипаля Юлии улучшилось до стабильного.
«Как говорит сама Юлия, ее сила растет ежедневно, и она с нетерпением ждет того дня, когда будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу», — заявила Бланшард.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
 Ещё 3 источника 
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