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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Путин обратился к нации

Двадцать третьего марта после объявления Центризбиркомом окончательных результатов выборов президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам.
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Еще пять стран вышлют дипломатов РФ

Пять стран Евросоюза решили поддержать Великобританию и рассмотреть идею высылки российских дипломатов. Об этом сообщает The Guardian.
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Названо число погибших при захвате заложников во Франции

Число погибших при захвате заложников в супермаркете на юге Франции возросло до трёх. Об этом сообщает BFMTV.
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ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.
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Савченко грозит "пожизненное"

Депутату Верховной рады Украины может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Александр Банник.
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Все супероружие РФ показали в одном видео

Канал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.
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США начали стальную войну

Соединенные Штаты ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, по ряду стран окончательное решение должно быть принято к 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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Жириновский подготовил прощальную речь к 2036 году

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.
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Россиянам разрешили мочить манту

Пробу на туберкулез (реакция Манту) можно мочить, сообщила ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
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Успенскую сняли с рейса за дебош

Певица Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск из-за устроенной ею в салоне самолета Потасовки.
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