Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Путин обратился к нации
Двадцать третьего марта после объявления Центризбиркомом окончательных результатов выборов президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам.
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Еще пять стран вышлют дипломатов РФ
Пять стран Евросоюза решили поддержать Великобританию и рассмотреть идею высылки российских дипломатов. Об этом сообщает The Guardian.
Названо число погибших при захвате заложников во Франции
Число погибших при захвате заложников в супермаркете на юге Франции возросло до трёх. Об этом сообщает BFMTV.
ЦБ снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Савченко грозит "пожизненное"
Депутату Верховной рады Украины может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Александр Банник.
Все супероружие РФ показали в одном видео
Канал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.
США начали стальную войну
Соединенные Штаты ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, по ряду стран окончательное решение должно быть принято к 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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Жириновский подготовил прощальную речь к 2036 году
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.
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Россиянам разрешили мочить манту
Пробу на туберкулез (реакция Манту) можно мочить, сообщила ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
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Успенскую сняли с рейса за дебош
Певица Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск из-за устроенной ею в салоне самолета Потасовки.