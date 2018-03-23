Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Главные события пятницы

Путин обратился к нации

Двадцать третьего марта после объявления Центризбиркомом окончательных результатов выборов президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам.

Читать далее Еще пять стран вышлют дипломатов РФ

Пять стран Евросоюза решили поддержать Великобританию и рассмотреть идею высылки российских дипломатов. Об этом сообщает The Guardian.

Названо число погибших при захвате заложников во Франции

Число погибших при захвате заложников в супермаркете на юге Франции возросло до трёх. Об этом сообщает BFMTV.

ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Савченко грозит "пожизненное"

Все супероружие РФ показали в одном видео

Канал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

США начали стальную войну

Соединенные Штаты ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, по ряду стран окончательное решение должно быть принято к 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Читать далее Жириновский подготовил прощальную речь к 2036 году

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики, сообщает " Парламентская газета " со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Читать далее Россиянам разрешили мочить манту

Ирина Васильева. Пробу на туберкулез (реакция Манту) можно мочить, сообщила ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России

Читать далее Успенскую сняли с рейса за дебош