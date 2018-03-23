США начали стальную войну

«Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 (07:01 мск — прим. «Ленты.ру») пятницы 23 марта 2018 года», — отмечается в заявлении. Соединенные Штаты ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, по ряду стран окончательное решение должно быть принято к 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и Временно — до 1 мая — не будут вводиться сборы на металлы из Австралии ЕС . Остальные страны, в отношении которых начали действовать пошлины, также могут обсудить с США вопрос исключения их из списка.

Таким образом, с 23 марта действие заградительных мер будет распространено только на половину ввозимых в Соединенные Штаты объемов стали и алюминия.

8 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении импортной продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 и 10 процентов соответственно.