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Россиянам разрешили мочить манту
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Россиянам разрешили мочить манту 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пробу на туберкулез (реакция Манту) можно мочить, сообщила ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
«Нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», — уточнила она.
Как пояснила Васильева, рекомендация не мочить манту связана с тем, что намокшее место, как правило, вытирают.
«Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу», — сказала медик.
В феврале бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место пробы на туберкулез.
«Коллеги, не вздумайте мочить манту», — сказал он на вручении премий «За верность науке» в Министерстве образования.
Проба Манту — иммунологический тест, который придумал французский медик Шарль Манту. Присутствие в организме туберкулезной инфекции определяют путем введения туберкулина (общее название экстрактов микробактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных).
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