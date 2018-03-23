Россиянам разрешили мочить манту

Как пояснила Васильева, рекомендация не мочить манту связана с тем, что намокшее место, как правило, вытирают.

«Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу», — сказала медик.

В феврале бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место пробы на туберкулез.

«Коллеги, не вздумайте мочить манту», — сказал он на вручении премий «За верность науке» в Министерстве образования.

Проба Манту — иммунологический тест, который придумал французский медик Шарль Манту. Присутствие в организме туберкулезной инфекции определяют путем введения туберкулина (общее название экстрактов микробактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных).