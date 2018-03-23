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Савченко грозит «пожизненное»
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Прокурор в суде заявил о грозящем Савченко пожизненном заключении 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Депутату Верховной рады Украины может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Александр Банник. Во время рассмотрения в суде ходатайства об аресте Савченко он перечислил статьи, по которым её подозревают.
По его словам, обстоятельства, которые дают право «обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений, подтверждаются приложенными материалами».
«Это даёт достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», — приводит слова прокурора «Украинская правда».
В ходе заседания суда Савченко заявила, что начинает голодовку.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 29 источников 
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