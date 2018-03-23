Савченко грозит «пожизненное»

«Это даёт достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», — приводит слова прокурора «Украинская правда».

По его словам, обстоятельства, которые дают право «обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений, подтверждаются приложенными материалами».