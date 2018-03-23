Еще пять стран вышлют дипломатов РФ

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Пять стран вышлют дипломатов РФ 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Пять стран Евросоюза решили поддержать Великобританию и рассмотреть идею высылки российских дипломатов. Об этом сообщает The Guardian.
По данным газеты, Франция, Польша, Латвия, Эстония и Литва согласились с доводами Лондона по «делу Скрипаля».
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По словам одного из собеседников газеты, на прошедшей 22 марта встрече в Брюсселе представители Великобритании, Германии и Франции сошлись во мнении, что «нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность [за отравление Скрипалей] несет российское государство».
Источник заявил, что страны «заявили о важности отправки сильного европейского сообщения в ответ на действия России».
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают.
Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
Позже Лондон решил выслать из страны 23 российских дипломатов и заморозить двусторонние контакты на высшем уровне. В РФ пообещали выслать такое же число британских дипломатов, закрыть Британский совет и консульство в Санкт-Петербурге.
СМИ писали, что Мэй попросит страны Евросоюза последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов, осудив, таким образом, действия России по «делу Скрипаля».
 Ещё 42 источника 
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