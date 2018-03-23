Ещё
Жириновский подготовил прощальную речь к 2036 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

СМИ: Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: ТАСС
При этом, лидер ЛДПР отметил, что это произойдет не в ближайшие годы.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.
— Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Россия — успешная страна, но всегда есть к чему стремиться, — говорится в обращении.
Тем не менее, лидер ЛДПР отметил, что пока не планирует оставлять партию и политическую карьеру. С прощальной речью он планирует выступить в 2036 году. Преемника после себя он оставлять не планирует.
Вечерняя Москва: последние новости
Опубликованы результаты экзитполов выборов президента Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах президента России Власти Польши рассматривают возможность высылки российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова69
Путин выступит со срочным обращением54
Умер известный шансонье23
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре74
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»20
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение