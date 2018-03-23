Путин обратился к нации

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Путин обратился к россиянам 

Рамблер 1 час назад
Двадцать третьего марта после объявления Центризбиркомом окончательных результатов выборов президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам.
Глава государства отметил, что «чувствует внутреннюю потребность» поблагодарить всех граждан России. Он обратил внимание на «консолидацию» жителей страны в сложных внешнеполитических условиях.
Вопросы россиян о зарплатах, пенсиях и ЖКХ Путин назвал справедливыми и пообещали стремиться к тому, чтобы все проблемы были решены «как можно быстрее». При этом российский лидер подчеркнул, что «безответственно было бы обещать решить все эти проблемы прямо сейчас». Он заявил о необходимости «последовательных, глубоких перемен».
Президент отметил, что с уважением относится к выбору россиян, которые голосовали на выборах за других кандидатов. Он пообещал учесть интересы граждан с оппозиционными взглядами, подчеркнув, что «критика, споры, дискуссии важны, но в них не должно быть места безответственному популизму».
Повестку развития России Путин назвал консолидирующей и отметил, что она «должна объединять всех». Он пообещал, что власть будет действовать открыто и объяснять, почему действует именно так, а не иначе.
Путин одержал победу с рекордным результатом в 76,69 процента голосов.
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