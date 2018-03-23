ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это второе по счету снижение с начала года, 9 февраля ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 7,5%.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что в данных условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики (33 из 35) спрогнозировали снижение ключевой ставки на 0,25 б. п. Эксперты, опрошенные агентством Reuters , также ожидали снижения ставки до 7,25% (14 из 17 экономистов).

9 февраля по итогам предыдущего заседания регулятор пояснил, что в текущих условиях продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.