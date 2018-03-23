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Все супероружие РФ показали в одном видео
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Все супероружие РФ показали в одном видео 

Рамблер 3 часа назад
Канал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.
В видео показаны возможности гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат» и стратегического ядерного комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард», а также получивших имена на всероссийском голосовании беспилотном подводном аппарате «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и сверхмощной ядерной энергоустановке для крылатых ракет «Буревестник».
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что часть супероружия Путина уже поступила в на вооружение российской армии.
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