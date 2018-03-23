Все супероружие РФ показали в одном видео

Канал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

В видео показаны возможности гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат» и стратегического ядерного комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард», а также получивших имена на всероссийском голосовании беспилотном подводном аппарате «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и сверхмощной ядерной энергоустановке для крылатых ракет «Буревестник».