Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня

Главные события среды

Назван возможный преемник Лаврова

RTVI назвал имена возможных преемников Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел в случае его отставки.

Читать далее Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

РФ Посол США Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии.

Пенсии россиян будут считать по-новому

Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект. Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.

Читать далее Польша приостановит выдачу виз россиянам

С 27 марта Польша временно перестанет принимать заявления на получение виз во всех визовых центрах московского округа и в посольстве страны.

Россия закрыла границу для грузов с Украины

Россия частично ограничила въезд фур, движущихся со стороны Харьковской и Сумской областей Украины, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Грудинин представил Путину свою программу

Геннадий Зюганов. Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин представил главе РФ Владимиру Путину свою программу, заявил лидер КПРФ

Стрельба в курганской школе: пострадали семеро детей

Ученица одной из школ в Курганской области расстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором

Радиоведущую с Камчатки Росину Буданс отстранили от работы после того, как она в прямом эфире назвала 74% граждан России приматами. Запись эфира доступна на Youtube-канале «Кам24».

Названы самые высокооплачиваемые футболисты России

Издание Sports.ru составило рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги. Для рейтинга был взят годовой доход футболистов, состоящий из зарплаты и подписного бонуса, поделенного на количество лет в контракте.

WADA назвало два последних условия для России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация довольна работой России по восстановлению РУСАДА, передает РИА Новости.

Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой

Скончавшийся накануне прославленный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.