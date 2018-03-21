Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня

Назван возможный преемник Лаврова
RTVI назвал имена возможных преемников Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел в случае его отставки.
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии.
Пенсии россиян будут считать по-новому
Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект. Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.
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Польша приостановит выдачу виз россиянам
С 27 марта Польша временно перестанет принимать заявления на получение виз во всех визовых центрах московского округа и в посольстве страны.
Россия закрыла границу для грузов с Украины
Россия частично ограничила въезд фур, движущихся со стороны Харьковской и Сумской областей Украины, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Грудинин представил Путину свою программу
Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин представил главе РФ Владимиру Путину свою программу, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Стрельба в курганской школе: пострадали семеро детей
Ученица одной из школ в Курганской области расстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Радиоведущую с Камчатки Росину Буданс отстранили от работы после того, как она в прямом эфире назвала 74% граждан России приматами. Запись эфира доступна на Youtube-канале «Кам24».
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России
Издание Sports.ru составило рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги. Для рейтинга был взят годовой доход футболистов, состоящий из зарплаты и подписного бонуса, поделенного на количество лет в контракте.
WADA назвало два последних условия для России
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация довольна работой России по восстановлению РУСАДА, передает РИА Новости.
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой
Скончавшийся накануне прославленный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.