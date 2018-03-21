Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.
"Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне", — сообщила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.