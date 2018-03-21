Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Хантсман не примет участие во встрече послов в МИД по делу Скрипаля

Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.