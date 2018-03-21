Пенсии россиян будут считать по-новому

Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект. Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.

Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель проекта — полностью исключить влияние человека на этот процесс, заявляют в Пенсионном фонде

О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, который будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на Инвестиционном форуме в Сочи . С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в феврале этого года. Ее назвали "База знаний". Система позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает необходимость в экспертном мнении, обеспечивается прозрачность и единство подхода, заверяют создатели.

"Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании правления ПФР.

Глава ПФР пояснил, что в мае начнется опытная эксплуатация системы. Позже она будет внедрена на территории всей России

Еще одним итогом внедрения новой системы станет уменьшение числа работников ПФР — соответственно, и расходов на персонал.