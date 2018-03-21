Ещё
Пенсии россиян будут считать по-новому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Пенсии россиян будут считать по-новому 

Дни.ру 1 час назад
Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект. Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.
>> Потерянные пенсии: как россияне лишаются миллиардов
Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель проекта — полностью исключить влияние человека на этот процесс, заявляют в Пенсионном фонде.
О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, который будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на Инвестиционном форуме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в феврале этого года. Ее назвали "База знаний". Система позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает необходимость в экспертном мнении, обеспечивается прозрачность и единство подхода, заверяют создатели.
"Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании правления ПФР.
Глава ПФР пояснил, что в мае начнется опытная эксплуатация системы. Позже она будет внедрена на территории всей России.
Еще одним итогом внедрения новой системы станет уменьшение числа работников ПФР — соответственно, и расходов на персонал.
Ранее сообщалось, что ПФР сократит 20% сотрудников из-за внедрения цифровых технологий. Теперь уточняется, что работников станет меньше на 9 тысяч человек. В целом же за период с 2013 по 2017 год ПФР удалось сократить общие расходы на содержание фонда с 1,6% до 1,3%, пишет "Газета.ру".
Дни.ру: последние новости
Пенсии россиян будут считать по-новому Россияне лишились пенсионных миллиардов Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины131
Путин занялся «списком Собчак»
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение