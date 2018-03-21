Назван возможный преемник Лаврова 

RTVI назвал имена возможных преемников Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел в случае его отставки.
По словам собеседников канала, близких к российскому МИДу, должность Лаврова может перейти одному из его заместителей или человеку не из внешнеполитического ведомства, «возможно, из администрации президента».
Канал отмечает, что среди заместителей министра иностранных дел «чаще других называют» имя бывшего постпреда России при НАТО Александра Грушко.
Ранее RTVI сообщил, что Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства, которое в скором времени сформирует победивший на выборах президента страны Владимир Путин, а связано это с «усталостью» министра. Также канал сообщил, что Лавров хотел покинуть свой пост в течение нескольких лет, что «ни для кого не секрет», однако не сделал этого до выборов 2018 года лишь «по настоятельной просьбе» Путина.
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