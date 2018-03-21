Ещё
Назван возможный преемник Лаврова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван возможный преемник Лаврова 

Рамблер 43 минуты назад
RTVI назвал имена возможных преемников Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел в случае его отставки.
По словам собеседников канала, близких к российскому МИДу, должность Лаврова может перейти одному из его заместителей или человеку не из внешнеполитического ведомства, «возможно, из администрации президента».
Канал отмечает, что среди заместителей министра иностранных дел «чаще других называют» имя бывшего постпреда России при НАТО Александра Грушко.
>> Появились слухи об уходе Лаврова
Ранее RTVI сообщил, что Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства, которое в скором времени сформирует победивший на выборах президента страны Владимир Путин, а связано это с «усталостью» министра. Также канал сообщил, что Лавров хотел покинуть свой пост в течение нескольких лет, что «ни для кого не секрет», однако не сделал этого до выборов 2018 года лишь «по настоятельной просьбе» Путина.
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об уходе Лаврова138
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ190
Украина порвала с Россией, но не до конца58
Россия закрыла границу для грузов с Украины137
Путин занялся «списком Собчак»64
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение