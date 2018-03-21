Грудинин представил Путину свою программу

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин представил главе РФ Владимиру Путину свою программу, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Путин в понедельник встретился с кандидатами на пост президента России, участвовавшими в выборах-2018. Грудинин перед мероприятием заявлял, что намерен обсудить на встрече свои предвыборные предложения "по выходу нашей страны из этого кризиса".
"День назад состоялась встреча в Кремле, где Грудинин представил основные позиции своей программы и нашу общую позицию объединенных левых национально-патриотических сил", — сказал Зюганов журналистам в среду.
Политик подчеркнул, что считает необходимым, чтобы действующая власть прислушалась к данным рекомендациям и вступила в диалог.