Стрельба в курганской школе: пострадали семеро детей

Курганская школьница расстреляла одноклассников

Ученица одной из школ в Курганской области расстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По словам представителя ведомства Елены Радаевой, огонь в школе города Шадринск в результате конфликта с одноклассниками открыла 13-летняя девочка.

МВД уточнили, что на данный момент известно о семи пострадавших в результате стрельбы: дети не получили серьезных ранений, отделавшись синяками и ссадинами.

По информации правоохранителей, стрелок принесла оружие из дома. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские, которые опрашивают очевидцев.

В январе 2017 года в российских школах произошло сразу два подобных инцидента. 15-го двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».