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Стрельба в курганской школе: пострадали семеро детей
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Курганская школьница расстреляла одноклассников 

Рамблер 1 час назад
Ученица одной из школ в Курганской области расстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
По словам представителя ведомства Елены Радаевой, огонь в школе города Шадринск в результате конфликта с одноклассниками открыла 13-летняя девочка.
В МВД уточнили, что на данный момент известно о семи пострадавших в результате стрельбы: дети не получили серьезных ранений, отделавшись синяками и ссадинами.
По информации правоохранителей, стрелок принесла оружие из дома. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские, которые опрашивают очевидцев.
В январе 2017 года в российских школах произошло сразу два подобных инцидента. 15-го двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».
19-го в поселке Сосновый Бор неподалеку от Улан-Удэ молодые люди в масках вошли в один из кабинетов школы №5 и бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнул пожар. В это время в аудитории проходил урок учеников седьмого класса, которые после начала возгорания вместе учительницей попытались покинуть помещение, а нападавшие, стоя в дверях, наносили им удары ножом и топором. По данным СМИ, ранения получили семь человек, а причиной нападения могла стать «месть» учительнице за двойку или недопуск к экзамену.
 Ещё 55 источников 
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