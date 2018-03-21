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Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
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Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором 

Дни.ру 1 час назад
Ведущая камчатского "Радио СВ" Росина Буданс была отстранена от эфира. Ее наказали за грубое высказывание в адрес россиян: она назвала подавляющее большинство жителей страны приматами.
Скандал разразился на следующий день после окончания выборов президента России. Буданс позволила себе весьма неосторожное высказывание в адрес участников голосования.
"У меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы", — заявила она.
Жизнь в России Буданс назвала "стабильно отстойной".
Судя по всему, в руководстве радиостанции не согласны с мнением ведущей. Ее с позором выгнали после скандального эфира: Буданс была отстранена от работы.
Девушка попыталась оправдаться перед россиянами.
"Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо", — цитирует ее "Камчатка-Информ".
Впрочем, оценить высказывание Буданс может любой желающий: запись фрагмента эфира доступна в Сети.
Раскритиковали ведущую и простые пользователи. Многие россияне остались недовольны таким нелицеприятным сравнением.
"А обсирать людей на всю страну, используя служебное положение, ой как человечно. Не по-приматовски!﻿" — пишет один из комментаторов.
Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Как писали Dni.Ru, нынешний глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов.
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