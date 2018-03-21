Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором

Ведущая камчатского "Радио СВ" Росина Буданс была отстранена от эфира. Ее наказали за грубое высказывание в адрес россиян: она назвала подавляющее большинство жителей страны приматами.

"У меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы", — заявила она. Скандал разразился на следующий день после окончания выборов президента России. Буданс позволила себе весьма неосторожное высказывание в адрес участников голосования.

Жизнь в России Буданс назвала "стабильно отстойной".

Судя по всему, в руководстве радиостанции не согласны с мнением ведущей. Ее с позором выгнали после скандального эфира: Буданс была отстранена от работы.

Девушка попыталась оправдаться перед россиянами.

"Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо", — цитирует ее "Камчатка-Информ".

Впрочем, оценить высказывание Буданс может любой желающий: запись фрагмента эфира доступна в Сети.

Раскритиковали ведущую и простые пользователи. Многие россияне остались недовольны таким нелицеприятным сравнением.

"А обсирать людей на всю страну, используя служебное положение, ой как человечно. Не по-приматовски!﻿" — пишет один из комментаторов.

Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Как писали Dni.Ru, нынешний глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов.