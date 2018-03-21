Россия закрыла границу для грузов с Украины

Россия частично ограничила въезд фур, движущихся со стороны Харьковской и Сумской областей Украины , сообщила Государственная пограничная служба Украины.

>> Украина захотела порвать с Россией «В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию», — говорится в сообщении.

По данным украинской погранслужбы, 21 марта в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска «Екатериновка» (Сумская область) — 35. В ведомстве пояснили, что, согласно заявлению пограничного представителя России, на пропускных пунктах в Белгородской и Воронежской областях проезд грузовых транспортных средств временно ограничен из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.