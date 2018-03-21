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Россия закрыла границу для грузов с Украины
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Россия закрыла границу для грузов с Украины 

Lenta.ru 2 часа назад
Россия частично ограничила въезд фур, движущихся со стороны Харьковской и Сумской областей Украины, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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«В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию», — говорится в сообщении.
По данным украинской погранслужбы, 21 марта в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска «Екатериновка» (Сумская область) — 35. В ведомстве пояснили, что, согласно заявлению пограничного представителя России, на пропускных пунктах в Белгородской и Воронежской областях проезд грузовых транспортных средств временно ограничен из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.
В феврале 2018 года украинская сторона заявила о скоплении на границе с Белгородской областью более 100 грузовиков из-за сломанного рентгена для досмотра грузов. В российском Центральном таможенном управлении информацию опровергли, заявив, что пропускной пункт работал в штатном режиме.
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