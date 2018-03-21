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Польша приостановит выдачу виз россиянам
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Визовые центры Польши приостановят работу в России 

Рамблер 2 часа назад
С 27 марта Польша временно перестанет принимать заявления на получение виз во всех визовых центрах московского округа и в посольстве страны. Об этом сообщается на сайте диппредставительства Польши в Москве.
Прием визовых заявлений по шенгенским и национальным визам в Москве продлится до 22 марта 2018 года. В Екатеринбурге, Ростове-на Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Смоленске, Воронеже, Краснодаре, Уфе, Перми, Новороссийске и Саратове заявления будут принимать до 20 марта.
С 23 марта подать визовые заявления можно будет только через консульский отдел посольства Польши в Москве. Для этого понадобится предварительная регистрация в системе e-konsulat.
Выдача паспортов будет проходить в соответствии с прежней процедурой.
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