Польша приостановит выдачу виз россиянам

С 27 марта Польша временно перестанет принимать заявления на получение виз во всех визовых центрах московского округа и в посольстве страны. Об этом сообщается на сайте диппредставительства Польши в Москве.
Прием визовых заявлений по шенгенским и национальным визам в Москве продлится до 22 марта 2018 года. В Екатеринбурге, Ростове-на Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Смоленске, Воронеже, Краснодаре, Уфе, Перми, Новороссийске и Саратове заявления будут принимать до 20 марта.
С 23 марта подать визовые заявления можно будет только через консульский отдел посольства Польши в Москве. Для этого понадобится предварительная регистрация в системе e-konsulat.
Выдача паспортов будет проходить в соответствии с прежней процедурой.