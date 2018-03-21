Польша приостановит выдачу виз россиянам

Визовые центры Польши приостановят работу в России

С 27 марта Польша временно перестанет принимать заявления на получение виз во всех визовых центрах московского округа и в посольстве страны. Об этом сообщается на сайте диппредставительства Польши в Москве.

Уфе, Перми, Новороссийске и Прием визовых заявлений по шенгенским и национальным визам в Москве продлится до 22 марта 2018 года. В Екатеринбурге , Ростове-на Дону, Казани , Нижнем Новгороде, Самаре , Смоленске, Воронеже, Краснодаре Саратове заявления будут принимать до 20 марта.

С 23 марта подать визовые заявления можно будет только через консульский отдел посольства Польши в Москве. Для этого понадобится предварительная регистрация в системе e-konsulat.

Выдача паспортов будет проходить в соответствии с прежней процедурой.