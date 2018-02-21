Ультраполярный удар по Москве и другие события дня

Главные события среды

Москвичам предсказали ультраполярное вторжение

В последнюю неделю февраля в Москве будет морозно: синоптики предсказали столице ультраполярное вторжение.

Читать далее Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут

Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, побив результат Евгении Медведевой . Прямая трансляция велась на Первом канале.

Читать далее "Не пустим на дачу": Госдеп рассказал о последствиях санкций для РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт рассказала об ущербе, который, по расчетам Белого дома, нанесли России различные американские санкции. Об этом сообщает Russia Today.

Читать далее Российские хоккеисты вышли в полуфинал ОИ

Хоккеисты сборной России с крупным счетом обыграли команду Норвегии в четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Южной Корее и вышли в полуфинал.

Читать далее Порошенко "легализовал" преступления ВСУ

Александр Лукашевич. Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ

Читать далее ФСБ заявила о многомиллионных хищениях в МДТ

пресс-служба МДТ

ФСБ России раскрыла хищение денег, выделенных на новую сцену петербургского Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Читать далее Цена сала на Украине побила рекорд

На Украине так называемый индекс мясной корзины (включает в себя по килограмму свинины, говядины, сала, курицы в виде тушки и филе и вареной колбасы первого сорта) за год увеличился на 40 процентов.

Читать далее «Все распродать»: Дочь Задорнова отказалась от наследства

Друзья семьи Михаила Задорнова и нотариусы рассказали « Комсомольской правде », что дочь сатирика Елена отказалась от наследства.

Читать далее В Петербурге джип въехал в подземный переход

В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по городу.

Читать далее Непристойное видео с Рыбкой попало в Сеть

На порно-сайте Pornhub были опубликованы несколько видео с участием Насти Рыбки и «секс-тренера» Алекса Лесли. Судя по кадрам, молодые люди снимали себя сами. Некоторые из роликов длятся более часа.