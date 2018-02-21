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Ультраполярный удар по Москве и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС

Москвичам предсказали ультраполярное вторжение

В последнюю неделю февраля в Москве будет морозно: синоптики предсказали столице ультраполярное вторжение.
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Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут

Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, побив результат Евгении Медведевой. Прямая трансляция велась на Первом канале.
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"Не пустим на дачу": Госдеп рассказал о последствиях санкций для РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт рассказала об ущербе, который, по расчетам Белого дома, нанесли России различные американские санкции. Об этом сообщает Russia Today.
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Российские хоккеисты вышли в полуфинал ОИ

Хоккеисты сборной России с крупным счетом обыграли команду Норвегии в четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Южной Корее и вышли в полуфинал.
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Порошенко "легализовал" преступления ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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ФСБ заявила о многомиллионных хищениях в МДТ

пресс-служба МДТ
ФСБ России раскрыла хищение денег, выделенных на новую сцену петербургского Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
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Цена сала на Украине побила рекорд

На Украине так называемый индекс мясной корзины (включает в себя по килограмму свинины, говядины, сала, курицы в виде тушки и филе и вареной колбасы первого сорта) за год увеличился на 40 процентов.
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«Все распродать»: Дочь Задорнова отказалась от наследства

Друзья семьи Михаила Задорнова и нотариусы рассказали «Комсомольской правде», что дочь сатирика Елена отказалась от наследства.
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В Петербурге джип въехал в подземный переход

В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по городу.
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Непристойное видео с Рыбкой попало в Сеть

На порно-сайте Pornhub были опубликованы несколько видео с участием Насти Рыбки и «секс-тренера» Алекса Лесли. Судя по кадрам, молодые люди снимали себя сами. Некоторые из роликов длятся более часа.
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