Москвичам предсказали ультраполярное вторжение

В последнюю неделю февраля в Москве будет морозно: синоптики предсказали столице ультраполярное вторжение.

Как сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сильные морозы не характерны для конца февраля. Температурный фон будет на 10-17 градусов ниже нормы.

По словам синоптиков, в ночь на 22 февраля столбики термометров опустятся ниже 20 градусов мороза. Следующие трое суток дневные температуры будут держаться на уровне минус 10-13 градусов, ночные — минус 20-25 градусов. 25 февраля станет еще холоднее — днем до минус 18. В Московской области в ночные часы морозы могут достигать 28 градусов.26 февраля ожидается понижение температуры до минус 26 градусов, по области — минус 30.

«Это ультраполярное вторжение, когда воздушные потоки задувают четко с северо-востока. Морозы сильные, что для Москвы является оранжевым уровнем опасности», — добавил Тишковец.

По его словам, весна в этом году будет поздняя, март будет по-зимнему холодным.