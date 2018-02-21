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Москвичам предсказали ультраполярное вторжение
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Москвичам предсказали ультраполярное вторжение 

Рамблер 6 часов назад
В последнюю неделю февраля в Москве будет морозно: синоптики предсказали столице ультраполярное вторжение.
Как сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сильные морозы не характерны для конца февраля. Температурный фон будет на 10-17 градусов ниже нормы.
По словам синоптиков, в ночь на 22 февраля столбики термометров опустятся ниже 20 градусов мороза. Следующие трое суток дневные температуры будут держаться на уровне минус 10-13 градусов, ночные — минус 20-25 градусов. 25 февраля станет еще холоднее — днем до минус 18. В Московской области в ночные часы морозы могут достигать 28 градусов.26 февраля ожидается понижение температуры до минус 26 градусов, по области — минус 30.
«Это ультраполярное вторжение, когда воздушные потоки задувают четко с северо-востока. Морозы сильные, что для Москвы является оранжевым уровнем опасности», — добавил Тишковец.
>> Синоптики рассказали, когда ждать весны
По его словам, весна в этом году будет поздняя, март будет по-зимнему холодным.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
 Ещё 9 источников 
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