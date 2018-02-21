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Цена сала на Украине побила рекорд
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Цена сала на Украине обновила рекорд 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
На Украине так называемый индекс мясной корзины (включает в себя по килограмму свинины, говядины, сала, курицы в виде тушки и филе и вареной колбасы первого сорта) за год увеличился на 40 процентов. Об в своем Facebook написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Верховной рады Алексей Дорошенко.
Подорожали все виды мяса, стоимость мясной корзины увеличилась с 377 гривен до 529 гривен. Наибольший рост продемонстрировало сало — на 80 процентов, до 72 гривен за килограмм (около 150 рублей по курсу ЦБ РФ). Стоимость свинины выросла на 55 процентов, вареной колбасы — на 34 процента, куриной тушки — на 31 процент, куриного филе — на 30 процентов, говядины — на 29 процентов.
Борщевой набор (в него входят по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука) за год подорожал на 35 процентов с 23,3 гривны в конце января 2017 года до 31,4 гривны в конце января 2018-го. Больше всего выросла цена на свеклу — 73 процента, морковь подорожала на 64 процента, лук — на 24 процента, капуста — на 22 процента, картофель — на пять процентов.
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В конце ноября 2017 года сало установило рекорд стоимости, прибавив в цене с начала года 68 процентов. В январе 2018-го цена на этот продукт приближалась к рекорду (на 67 процентов больше уровня начала 2017 года), однако не побила его.
Ранее сообщалось, что государственный долг Украины превысил 2 триллиона гривен — в конце 2013 года он составлял 584,1 миллиарда гривен. Таким образом, госдолг страны за последние четыре года он вырос в четыре раза.
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