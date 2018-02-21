Ещё
Непристойное видео с Рыбкой попало в Сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В целях самопиара»: в Сеть слили порно-видео с Настей Рыбкой 

Рамблер 4 часа назад
На порно-сайте Pornhub были опубликованы несколько видео с участием Насти Рыбки и «секс-тренера» Алекса Лесли.
Судя по кадрам, молодые люди снимали себя сами. Некоторые из роликов длятся более часа.
>> Настя Рыбка обратилась к Собчак
По информации Life, компьютеры Рыбки и Лесли могли взломать хакеры или же они сами выложили видео на Pornhub «в целях самопиара».
На днях Рыбка заявляла, что готова сняться в порнофильме и уже рассматривает предложения продюсеров.
Ранее Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве29
«Не пустим на дачу»: Госдеп рассказал о последствиях санкций для РФ265
Обзор зарубежных СМИ: «Запретите Олимпиады»103
В Петербурге джип въехал в подземный переход52
«Все распродать»: Дочь Задорнова отказалась от наследства66
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
01:00
Создатель Amazon строит часы на 10 тысяч лет
Наука и техника Технологии
04:31
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
04:01
Жигалов рассказал правду о личной жизни
Шоу-бизнес
00:47
Бузова возмутила народ грязной оргией в театре
Шоу-бизнес
00:35
В Петербурге джип въехал в подземный переход
Происшествия
04:06
Дакота публично поругалась с женой Прилучного
Шоу-бизнес
01:00
Галкин высказался об обмане Пугачевой
Шоу-бизнес
00:38
Кормухина публично опозорила Аллегрову
Шоу-бизнес
02:32
Оргию на глазах 3-летнего ребенка устроили родители
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение