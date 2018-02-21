Непристойное видео с Рыбкой попало в Сеть

«В целях самопиара»: в Сеть слили порно-видео с Настей Рыбкой

На порно-сайте Pornhub были опубликованы несколько видео с участием Насти Рыбки и «секс-тренера» Алекса Лесли.

Судя по кадрам, молодые люди снимали себя сами. Некоторые из роликов длятся более часа.

По информации Life , компьютеры Рыбки и Лесли могли взломать хакеры или же они сами выложили видео на Pornhub «в целях самопиара».

На днях Рыбка заявляла, что готова сняться в порнофильме и уже рассматривает предложения продюсеров.

Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.