Непристойное видео с Рыбкой попало в Сеть

На порно-сайте Pornhub были опубликованы несколько видео с участием Насти Рыбки и «секс-тренера» Алекса Лесли.
Судя по кадрам, молодые люди снимали себя сами. Некоторые из роликов длятся более часа.
По информации Life, компьютеры Рыбки и Лесли могли взломать хакеры или же они сами выложили видео на Pornhub «в целях самопиара».
На днях Рыбка заявляла, что готова сняться в порнофильме и уже рассматривает предложения продюсеров.
Ранее Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.