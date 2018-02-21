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«Не пустим на дачу»: Госдеп рассказал о последствиях санкций для РФ
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«Не пустим на дачу»: Госдеп рассказал о последствиях санкций для РФ 

Рамблер 3 часа назад
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт рассказала об ущербе, который, по расчетам Белого дома, нанесли России различные американские санкции. Об этом сообщает Russia Today.
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Науэрт заявила, что некоторые страны прекратили покупать в России «материалы и товары». В США считают, что с помощью санкций удалось «остановить транзакции на сумму более трех миллиардов долларов». «Отмена этих сделок, по сути, является наказанием», — пояснила представитель Госдепа, отметив, что в российский бюджет поступает меньше денег.
«Вы можете вспомнить, что предыдущая администрация выгнала русских с их дач. Мы не пускаем их на дачи. <…> Кажется, люди об этом забывают», — отметила она, подчеркнув, что новая администрация закрыла консульство в Сан-Франциско и здания в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это, по ее словам, «безусловно, расстроило русских».
Руководитель центра исследований внешнеполитического механизма США РАН Сергей Самуйлов заявил RT, что ответы Госдепа на вопрос об эффективности санкций напоминают объяснения американцев по поводу «кремлевского списка», против фигурантов которого никаких мер не ввели.
«Вот уже мы ввели санкции, уже нанесли ущерб оборонному сектору! Смотрите, как эффективно действуют наши санкции!» — сказал Самуйлов. По его мнению, в Госдепе с помощью таких ответов просят «не давить» и не требовать «чего-то дополнительного».
В январе этого года Минфин США представил в Конгрессе так называемый «кремлевский доклад», который содержит 210 имен чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству России. Попадание человека в этот список не означает, что США автоматически введут против него санкции.
«Кремлевский доклад» был разработан в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций», принятого летом 2017 года. Документ связан с обвинениями в адрес России о вмешательстве в выборы американского президента.
 Ещё 13 источников 
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