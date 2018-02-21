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В Петербурге джип въехал в подземный переход
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В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у метро 

РИА Новости 2 часа назад
В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по городу.
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"Автомобиль SsangYong въехал в подземный переход у станции метро "Московская". Заявка поступила в 11.45. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время силами спасателей организовывается эвакуация автомобиля.
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В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Кроме того, вскоре произошло еще одно ДТП с участием автобуса в Москве — водитель, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека.
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