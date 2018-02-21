«Все распродать»: Дочь Задорнова отказалась от наследства

Друзья семьи Михаила Задорнова и нотариусы рассказали «Комсомольской правде», что дочь сатирика Елена отказалась от наследства.

По словам Антонины Саврасовой, знакомой семьи Задорнова, его родственники «еще не оправилась от утраты»: вдова носит траур и часто посещает его могилу, а у дочери — депрессия.

« [Дочь] сказала, что отказывается от наследства. Ни она, ни ее мама не хотят заниматься наследственными делами», — заявила Савросова, ссылаясь на бывшего администратора Задорнова.

Эту информацию «КП» подтвердили в московской нотариальной конторе, ведущей наследственное дело Задорнова. По словам неназванной собеседницы газеты, о своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова. Она передала нотариусам свои документы, в том числе свидетельство о браке с сатириком.

«Больше никто не заявил своих прав. Нам известно, что у Задорнова осталась дочь. Но и дочь, и вдова Елена Бомбина устно объяснили, что не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще-то это странная ситуация», — заявили в нотариальной конторе. Собеседница «КП» отметила, что теперь девушка должна написать письменный отказ, так как по закону она наследница первой очереди.

Неназванный друг семьи пояснил изданию, что девушка отказывается от наследства, так как Задорнов хотел «все распродать». Он считал, что дети должны «пробиваться сами». Сатирик, по словам друга, купил дочери дом на Мальте и квартиру в Москве, которые не входят в наследственную массу.

Режиссер последнего фильма Задорнова «Однажды в Америке» Дмитрий Панченко рассказал газете, что сатирик «до последнего» поддерживал дружеские отношения с Велтой Задорновой, но и Елена Бомбина «частенько бывала на съемках фильма».

В органах ЗАГС «КП» сообщили, что писатель официально развелся с первой супругой и женился на Елене Бомбиной. Адвокат Владимир Абакумов пояснил, что иногда бывшие жены получают наследство, если других наследников нет, или же если экс-супруга получала выплаты от бывшего мужа, когда он был жив.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.