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ФСБ заявила о многомиллионных хищениях в МДТ
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ФСБ заявила о многомиллионных хищениях в МДТ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: пресс-служба МДТ
ФСБ России раскрыла хищение денег, выделенных на новую сцену петербургского Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии ФСБ, члены неназванной «группы лиц» похитили около 45 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета.
Средства должны были пойти на проектирование новой сцены театра. По факту хищения правоохранители возбудили дело о мошенничестве.
В ФСБ заявили о задержании некоторых фигурантов дела. Их имена спецслужба пока не назвала. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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