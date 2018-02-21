«Порошенко легализовал преступления ВСУ»

Лукашевич: закон о «реинтеграции» Донбасса противоречит Минским соглашениям

На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что этот шаг стал "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".

Постпред России также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков.

Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Президент Украины также потребовал от министра обороны в кратчайшие сроки, до 1 апреля, представить предложения о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом.