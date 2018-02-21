«Порошенко легализовал преступления ВСУ»

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Лукашевич: закон о «реинтеграции» Донбасса противоречит Минским соглашениям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что этот шаг стал "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".
Постпред России также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков.
Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Президент Украины также потребовал от министра обороны в кратчайшие сроки, до 1 апреля, представить предложения о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом.
МИД России ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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