Фигурный провал РФ, паника на Ан-148 и другие события дня

Фигурный провал: Тарасова упала без медали
Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов упустила медаль на Олимпиаде-2018. Занимая второе место после короткой программы, фигуристы из-за падения партнерши откатились на четвертую позицию по итогам произвольной. Золото досталось дуэту из Германии Алена Савченко / Бруно Массо.
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось извлечь данные речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Откуда у россиян появились деньги
Настроение россиян улучшилось: граждане постепенно отходят от сберегательной модели поведения и снова готовы к крупным покупкам. Потребительский спрос будет расти на фоне расширения мер социальной поддержки населения и индексации зарплат бюджетникам.
Добычу газа в Крыму заморозят из-за Украины
Россия планирует свернуть все работы на Одесском месторождении, на которое приходится половина собственной добычи Крыма. Таким образом Москва рассчитывает снять претензии Украины, которая в сентябре 2016 г. инициировала в международном арбитраже спор по морскому праву.
Сбербанк снизил ставку по потребкредитам
С 15 февраля Сбербанк в рамках весенней акции снизил на 1,4 процентного пункта ставки по потребительским кредитам без обеспечения и кредитам под поручительство на сумму от 250 тыс. руб., говорится в сообщении госбанка.
МОК раскололся из-за критики России
Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд зачастую одинок в своих резких высказываниях о решениях, которые принимает Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российского спорта.
Москва вновь утонет в снегу
Росгидромет предупредил москвичей, что 16, 17 и 18 января — в столице ожидается сильный снегопад.
Счетная палата предложила вернуться к старым пенсиям
России следует вернуться к старой страховой пенсионной системе, которая учитывает стаж и зарплату. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».
Российскую лыжницу затравили на Олимпиаде
Россиянка Анастасия Седова, ставшая восьмой в лыжных гонках свободным стилем на 10 км на Олимпиаде в Пхёнчхане, рассказала о давлении, с которым пришлось столкнуться на соревнованиях российским спортсменам.
Российским военным хотят запретить смартфоны
Российская армия может отказаться от сотовых телефонов с навигацией и фотокамерами. Соответствующие ограничения сейчас рассматривает Минобороны РФ.
Названа официальная причина смерти звезды Дома-2
Бывшая участница телепроекта Дом-2 Мария Политова пропала в начале декабря прошлого года. 13 декабря она была найдена мертвой. Тело девушки обнаружили в Щелковском районе Московской области.
НАТО создаст «военный Шенген»
Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.