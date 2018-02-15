Фигурный провал РФ, паника на Ан-148 и другие события дня

Главные события четверга

Фигурный провал: Тарасова упала без медали

В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось извлечь данные речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Откуда у россиян появились деньги

Настроение россиян улучшилось: граждане постепенно отходят от сберегательной модели поведения и снова готовы к крупным покупкам. Потребительский спрос будет расти на фоне расширения мер социальной поддержки населения и индексации зарплат бюджетникам.

Добычу газа в Крыму заморозят из-за Украины

Россия планирует свернуть все работы на Одесском месторождении, на которое приходится половина собственной добычи Крыма. Таким образом Москва рассчитывает снять претензии Украины, которая в сентябре 2016 г. инициировала в международном арбитраже спор по морскому праву.

Сбербанк снизил ставку по потребкредитам

С 15 февраля Сбербанк в рамках весенней акции снизил на 1,4 процентного пункта ставки по потребительским кредитам без обеспечения и кредитам под поручительство на сумму от 250 тыс. руб., говорится в сообщении госбанка.

МОК раскололся из-за критики России

Москва вновь утонет в снегу

Росгидромет предупредил москвичей, что 16, 17 и 18 января — в столице ожидается сильный снегопад.

Счетная палата предложила вернуться к старым пенсиям

России следует вернуться к старой страховой пенсионной системе, которая учитывает стаж и зарплату. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью « Российской газете ».

Российскую лыжницу затравили на Олимпиаде

Россиянка Анастасия Седова , ставшая восьмой в лыжных гонках свободным стилем на 10 км на Олимпиаде в Пхёнчхане, рассказала о давлении, с которым пришлось столкнуться на соревнованиях российским спортсменам.

Российским военным хотят запретить смартфоны

Российская армия может отказаться от сотовых телефонов с навигацией и фотокамерами. Соответствующие ограничения сейчас рассматривает Минобороны РФ

Названа официальная причина смерти звезды Дома-2

Бывшая участница телепроекта Дом-2 Мария Политова пропала в начале декабря прошлого года. 13 декабря она была найдена мертвой. Тело девушки обнаружили в Щелковском районе Московской области.

НАТО создаст «военный Шенген»

Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.