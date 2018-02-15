Названа официальная причина смерти звезды Дома-2

Обнародована официальная причина смерти звезды Дома-2 Марии Политовой

Бывшая участница телепроекта Дом-2 Мария Политова пропала в начале декабря прошлого года. 13 декабря она была найдена мертвой. Тело девушки обнаружили в Щелковском районе Московской области.

По словам гражданского супруга Марии, девушка страдала биполярным расстройством психики и принимала лекарства от депрессии. Более того, у Марии было несколько попыток самоубийства. Незадолго до гибели она ушла из дома вместе со своими лекарствами — гражданский муж сразу же начал искать девушку, но, к сожалению, было уже поздно. Марию Политову похоронили 19 декабря.