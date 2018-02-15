Названа официальная причина смерти звезды Дома-2

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Обнародована официальная причина смерти звезды Дома-2 Марии Политовой 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Бывшая участница телепроекта Дом-2 Мария Политова пропала в начале декабря прошлого года. 13 декабря она была найдена мертвой. Тело девушки обнаружили в Щелковском районе Московской области.
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По словам гражданского супруга Марии, девушка страдала биполярным расстройством психики и принимала лекарства от депрессии. Более того, у Марии было несколько попыток самоубийства. Незадолго до гибели она ушла из дома вместе со своими лекарствами — гражданский муж сразу же начал искать девушку, но, к сожалению, было уже поздно. Марию Политову похоронили 19 декабря.
Как стало известно, смерть Марии наступила в результате отравления антидепрессантами, которые употребляла экс-участница Дома-2. Также в крови девушки был найден этиловый спирт.
«По факту смерти Марии Политовой Следственным отделом по городу Щелково Московской области была инициирована процессуальная проверка. В ходе нее были опрошены родственники и друзья погибшей. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам которой установлено, что смерть девушки наступила в результате отравления таблетками, относящимися к группе антидепрессантов», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, сообщает "СтарХит".
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